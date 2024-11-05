В РФ предложили утвердить единую линейку словарей русского языка для школ

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово" Константин Деревянко предложил утвердить линейку единых современных словарей русского языка и включить их наряду с учебниками в школьный образовательный процесс.

На первом заседании совета Деревянко отметил, что для формирования словарного запаса и речевого развития школьников начиная с первого класса необходимы специализированные учебные словари, адаптированные под возраст учащихся. Они должны быть едиными, содержать лексику всех предметных областей и литературных произведений, не иметь противоречий в толковании ценностей и отражений культурного кода страны. Он заметил, что для начальной и средней школы важны именно печатные формы словарей, так как с их помощью ребенок познает структуру и систему языка, осваивает навык поиска информации в виде слова в системе, а не только в виде фрагментарной выдачи результата.

"В связи с этим предлагаю утвердить линейку современных единых словарей русского языка, включить их наряду с учебниками в образовательный процесс всех уровней и сделать обязательными к использованию на уроках русского языка и других предметов. Следует также предусмотреть соответствующее ресурсное обеспечение учебных классов российских школ", - сказал Деревянко.

По его словам, этот вопрос уже принципиально проработан с министерством просвещения. "Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович [Путин], поддержать нашу инициативу", - добавил заместитель председателя совета.