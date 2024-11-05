В российском городе коммунисты сломали Ленину пальцы

В Тобольске Тюменской области коммунисты сломали пальцы новому памятнику Владимиру Ленину. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

© Lenta.ru

Речь идет о памятнике, появившемся на улице Ленина. Администрация Тобольска планировала устроить его торжественное открытие 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Однако, скорее всего, его придется отложить, поскольку при транспортировке три пальца у фигуры советского вождя были сломаны.

В пресс-службе мэрии Тобольска журналистам сообщили, что покупкой и установкой памятника, а также благоустройством территории вокруг него занимались коммунисты, в частности, депутат Тамара Казанцева, которая изначально выступила с инициативой об установке монумента.

«Сейчас ими (коммунистами) решается вопрос по скорейшему устранению. (...) Памятник накроют белой тканью и устранят все, чтобы не вызывать никаких двойных толкований. Это не вандализм, не умышленная история», — пояснил представитель администрации.

В местном отделении КПРФ отметили, что наказывать виновных в сломанных пальцах не будут и пообещали починить монумент к концу этой недели.

Ранее в ноябре стало известно, что в Барнауле предложили поставить памятник Иосифу Сталину.