Путин поддержал введение стипендий для преподавателей русского за рубежом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России поддержал идею ввести стипендии для преподавателей русского языка и литературы за рубежом имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой.

«Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых одаренных русистов. Граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом. Зачастую в весьма сложных условиях они работают. Это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю. Предлагаю присвоить стипендии имя выдающегося филолога и лингвиста, профессора Вербицкой», – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Путин выразил поддержку идее создания единых государственных учебников по русскому языку, акцентируя внимание на их сбалансированности и взаимосвязанности.