Путин поручил разработать требования к уровню владения языком для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 ноября, поручил разработать и принять общие требования к уровню владения русским языком для мигрантов, которые приезжают в Россию работать.

Глава государства указал на то, что при определении степени того, насколько приезжие должны хорошо говорить по-русски, важно брать в расчет характер их обязанностей после трудоустройства. Кроме того, важно также учитывать прочие факторы, в том числе нормы поведения и культурные особенности в России.

— Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться, — передает слова Путина ТАСС.

Комитет Совета Федерации поддержал законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, направленного на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.

29 октября Дума сразу в двух чтениях приняла законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов по русскому языку, знанию истории и законодательства России для мигрантов. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с Володиным и Ириной Яровой.