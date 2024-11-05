Путин поручил разработать требования к уровню владения языком для мигрантов
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 ноября, поручил разработать и принять общие требования к уровню владения русским языком для мигрантов, которые приезжают в Россию работать.
Глава государства указал на то, что при определении степени того, насколько приезжие должны хорошо говорить по-русски, важно брать в расчет характер их обязанностей после трудоустройства. Кроме того, важно также учитывать прочие факторы, в том числе нормы поведения и культурные особенности в России.
— Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться, — передает слова Путина ТАСС.
Комитет Совета Федерации поддержал законы, направленные на борьбу с незаконной миграцией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, направленного на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов.
29 октября Дума сразу в двух чтениях приняла законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов по русскому языку, знанию истории и законодательства России для мигрантов. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с Володиным и Ириной Яровой.