Путин высказался о роли школьных библиотек

Школьные библиотеки в настоящий момент недооценены, они могут и должны стать точками притяжения молодежи, а библиотекари - наставниками и организаторами.

Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Особого внимания требуют и школьные библиотеки. Уверен, их место в современной системе образования может быть гораздо более значимым, - указал глава государства. - Они должны стать для ребят точками притяжения, пространством знаний". "А педагоги-библиотекари [должны стать] авторитетными знающими наставниками, активно участвующими в воспитательном процессе", - предложил Путин.

По мнению президента, такие специалисты "могут вести программы дополнительного образования, стать организаторами мероприятий, связанными с актуальными событиями и памятными датами - такими, к примеру, как юбилей А. С. Пушкина".