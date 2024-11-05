Общественник призвал ввести сухой закон во всех регионах России

В отдельных российских регионах вводят ограничения по продаже алкоголя – к примеру, в Вологодской области время, отведенное на это, хотят сократить периодом с 12 до 14 часов. По мнению зампреда Союза борьбы за народную трезвость Анатолия Глущенко, это верное решение. В беседе с Tsargrad.tv он призвал распространить его на всю страну.

Эксперт напомнил о «сухом законе» 1985 года, подчеркнув, что тогда речь шла больше о сокращении торговли спиртным, но при полном отсутствии просветительской работы. По этой причине производители алкогольных напитков сумели добиться отмены норм, из-за чего к 1990-м году объем торговли вырос вдвое.

Сегодня, по мнению Глущенко, нужны новые меры – он пообещал, что окажет помощь регионам, принимающим решение ввести ограничения на торговлю спиртным.

«Это очень правильный и решительный шаг, и мы со своей стороны, со стороны всех трезвеннических общественных организаций, которые так или иначе этими вопросами занимаются, окажем всяческую помощь губернатору Вологодской области. В первую очередь в просветительском, пропагандистском направлении», — подчеркнул активист.

Он также заявил, что введение подобных норм всегда приводит к вмешательству «алкоагентов». Так общественник назвал людей, зарабатывающих на производстве спиртного и стремящихся поддержать широкую доступность алкогольных напитков.

«Поэтому сразу делаем вывод: все, кто против таких мер, являются лоббистами и агентами алкогольных производителей», — заявил эксперт.

Напомним, рассматриваемый в Думе Вологодской области законопроект подразумевает, что жители смогут покупать спиртные напитки с 12 до 14 часов по местному времени, а также запрет на торговлю введут в некоторые праздники. Губернатор региона Георгий Филимонов назвал законопроект «абсолютно взвешенным». В случае одобрения документ вступит в силу с марта 2025 года, инициативу уже поддержали в минздраве.

В Санкт-Петербурге также обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, однако подчеркивается, что меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области.