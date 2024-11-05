Умерла поп-певица Тайка Нельсон, сестра Принса

4 ноября на 65-м году жизни скончалась Тайка Нельсон, американская певица, сестра Принса - ее брат был одной из "икон" современной поп-музыки.

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Тайка родилась в 1960 году в Миннеаполисе в семье джазовых музыкантов. Кроме Принса, у нее были семь единокровных братьев и сестер.

Нельсон выпустила четыре альбома, первый - в 1988-м, достигла 33-го места в чарте Billboard 's Hot R&B/Hip-Hop Songs в июле 1988 года с песней Marc Anthony's Tune.

После смерти Принса в 2016 году именно она получила за него премию American Music Award - за лучший саундтрек. Появляется в фильме и сериале, посвященных своему звездному брату.

Как пишет The Minnesota Star Tribune, публикуя некролог, на момент своей смерти певица работала над мемуарами.

Сын артистки ее кончину подтвердил, но детали сообщить отказался, передает ресурс.