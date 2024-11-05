Семье оленеводов с Ямала организовали поездку на космодром Восточный

Президент России Владимир Путин исполнил мечту Ростислава Пяка - внука ямальских оленеводов Енкси и Зои Пяк, сообщается в телеграм-канале Кремля. Глава государства пообещал организовать поездку мальчика на космодром, когда поздравлял 12 апреля чету оленеводов с золотой свадьбой.

Мальчик с группой из 150 подростков - участников проекта "Большая перемена", детей участников СВО оказался на космодроме Восточный и смог с места понаблюдать за стартом "Союза-2.1б". Ракета взлетела под восхищенный гул ребят. "Ура, летит!" - слышно восторженный детский голос на размещенной Кремлем видеозаписи.

Как отмечала пресс-служба главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, в программе группы детей - посещение экскурсий, знакомство с местами, где собирают настоящие космические аппараты. А наблюдение за пуском ракеты с той самой площадки, откуда Путин смотрел первый старт носителя в 2016 году, стало главным событием поездки.

Знакомство главы государства с семьей Пяков началось на форуме "Родные - любимые" в январе. Енкся Пяк рассказал Путину о езде на оленях и пригласил в апреле в тундру - отметить 50-летие семейной жизни ямальца. Президент пообещал так или иначе связаться с Пяком. 12 апреля, несмотря на загруженный график и визит в РФ президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин позвонил Пяку и поздравил его с важной датой. Президент рассказал, что знает о мечте мальчика Ростислава побывать на космодроме и обязательно организует поездку.

Ранее во вторник на орбиту был выведен "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Ионосфера-М" и еще 53 малыми космическими аппаратами на борту. Спутники войдут в состав первой российской космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд".