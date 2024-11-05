Скончался актер из «Форсажа» и «Полиции нравов» Джонатан Хейз

2 ноября в возрасте 95 лет скончался Джонатан Хейз, американский актер кино и сериалов, киноменеджер, артист озвучания, сценарист и продюсер.

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Хейз пришел в кино в 1950-х и был известен в первую очередь по жанровому и малобюджетному его сегментам: хорроры, фантастика, вестерны. Регулярно работал с "королев" бимувиз Роджером Корманом. Был скромной, но узнаваемой иконкой фильмов ужасов.

Артист умер в Лос-Анджелесе. Пометка об этом появилась в его профиле на агрегаторе IMDb. Причина смерти не разглашается.

Хейз родился в Питтсбурге. Когда его обнаружил голливудских "охотник за талантами", Джонатан работал на АЗС. Дело пошло сразу - с 1954 до 1960-й Хейз подряд снялся более чем в тридцати проектах, но далее начались сбои.

В фильмографии артиста - "Монстр со дна океана", "Женщина из племени апачей", "День, когда Земле пришел конец", "Болотные женщины", "Карнавальный рок", "Обнаженный рай", "Не с этой планеты", "Лавка ужасов", "Кровавая баня", "Полиция нравов". Работал на озвучании "Крутых бобров".