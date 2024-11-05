Нелегальный приют для людей закрыли в Кемерове

В Заводском районе Кемерова закрыли нелегальный приют для людей. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в одном из частных домов предоставлялись социальные услуги и возможность круглосуточного проживания людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

«Установлено, что для придания законности осуществляемой деятельности с проживающими лицами заключались договоры безвозмездного пользования жилым помещением, осуществлялась их временная регистрация по месту пребывания», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что дом не отвечал требованиям пожарной безопасности, его использование для оказания подобных услуг было неправомерным. Всего там проживали 12 постояльцев, их расселили в другие социальные учреждения.

В конце октября сообщалось, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 42-летней местной жительницы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей: нарушительница организовала в своем доме незаконный приют для пожилых людей.