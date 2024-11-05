Стало известно число посетителей исторического парка "Россия - Моя история"

Мультимедийные проекты в выставочном зале "Манеж" стали рекордными по посещаемости. Исторические парки "Россия - моя история" работают уже 11-й год. За это время их посетили 25 млн человек.

Сейчас в "Манеже" проходит церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь - к Дню народного единства". Экспозиция посвящена теме благотворительности и добровольчества "Спешите делать добро". Итоги ее по посещаемости подводить рано, зато известны рекордсмены за минувшие годы. Так, в 2013 году выставку "Романовы" посетили более 300 тысяч человек за две недели, в 2014 году "Рюриковичи" - примерно столько же. В 2016 году выставка называлась "XX век. 1917-1945" и охватила 270 тысяч человек за 18 дней. В 2017 году посмотреть экспозицию "XX век. 1945 -2016" пришли 200 тысяч человек.

С 2015 года интерактивные экспозиции стали основой для постоянных выставок исторических парков "Россия - Моя история" в 26 крупных российских городах от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска, от Махачкалы до Якутска, в том числе в столицах новых регионов - Мелитополь и Луганск.

"Мультимедийные исторические парки за прошедшие годы стали центром образования и культуры", - резюмирует пресс-служба Фонда гуманитарных проектов.