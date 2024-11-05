Российская чиновница бросила пакет с бутылками в лицо бортпроводнице

Глава управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводнице российской авиакомпании после полета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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2 ноября 41-летняя чиновница летела из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и взяла на борт несколько бутылок алкоголя. Стюардесса сделала женщине замечание, и той пришлось убрать спиртное.

Как пишет источник, во время полета Штейн заказывала пиво и вела себя спокойно: не кричала и не дебоширила. Однако после посадки, когда пассажиры двинулись к выходу, россиянка кинула тяжелый пакет с бутылками в ту самую бортпроводницу, которая запретила ей пить свой алкоголь.

По данным издания, стюардессе удалось увернуться, она не пострадала. Сотрудница авиакомпании написала заявление в полицию, но стражи правопорядка пока не нашли нарушительницу, так как та уже успела покинуть аэропорт.

В апреле российские чиновники учинили дебош в самолете и угрожали вывезти попутчиков в лес. Причиной конфликта стала нехватка места на багажной полке.