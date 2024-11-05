Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для  заболевших коксаки россиян

Роспотребнадзор запустил в регионах "горячую линию" для заболевших коксаки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Просим обращаться на "горячую линию" в случаях появления признаков инфекционного заболевания у взрослых и детей, вернувшихся с отдыха в зарубежных странах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае обращения на "горячую линию" нужно будет сообщить, когда именно человек был в Турции, уточнить место, где он отдыхал, и название отеля, период нахождения в стране, дату возвращения домой (или когда человек предполагает вернуться, если он еще находится на отдыхе). Также предлагается рассказать о состоянии здоровья на момент возвращения, когда состояние ухудшилось, симптомы заболевания и другую информацию.

Номера телефона "горячей линии" и адреса консультационных центров можно узнать на сайтах региональных подразделений Роспотребнадзора или можно позвонить на бесплатный номер 8 800 555 49 43.

Ранее в ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор запросил у Турции информацию о текущей ситуации на курортах.