Патриарх Кирилл назвал причину возможной гибели человечества

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам Саммита религиозных лидеров и 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.

На форуме обсуждают важнейшие проблемы современности, связанные с защитой окружающей среды и противостоянием глобальным экологическим вызовам.

"Загрязнение воздуха и воды, истощение природных ресурсов - все это свидетельствует о том, что укоренившееся в общественном сознании представление о человеке как о единоличном хозяине Вселенной оказалось глубоко ошибочным", - цитирует патриарха сайт патриархия.ру.

По его словам, результатом эгоистичного стремления к комфорту и все большему потреблению стали многочисленные техногенные катастрофы, исчезновение целых видов флоры и фауны, а также необратимые климатические изменения вместе с резко возросшим сегодня риском масштабного ядерного конфликта, угрожающим существованию нашей планеты.

Религиозные лидеры, убежден глава Русской православной церкви, призваны неустанно напоминать людям о необходимости следовать высоким духовно-нравственным ориентирам.

"Очевидно: неконтролируемое использование природных ресурсов, военные конфликты и разрушение экосистем могут привести к гибели как отдельных народов, так и всего человечества в целом", - заключил патриарх.

Он выразил уверенность, что голос лидеров традиционных будет услышан ответственными за принятие решений.