Стенды с портретами героев ВОВ оказались на свалке у школы в Кемерово

Горожане заметили в мусорке у кемеровской школы стенды, на которых изображены герои Великой Отечественной войны. Произошедшее прокомментировали в администрации.

Пост с информацией о случившемся появился в соцсетях сегодня, 5 ноября. Как написала автор публикации, возле мусорных контейнеров на территории школы № 90 она заметила стенды, на которых были изображены почетные жители и герои труда Кемерова.

Кроме того, были там и стенды с изображениями героев ВОВ – Веры Волошиной, Юрия Двужильного. Всего горожанка насчитала шесть стендов.

– Неужели так просто можно обесценить и выставить к мусорным контейнерам прошлое нашей Советской Родины? – задалась вопросом автор поста.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Как выяснилось, по данному сообщению управление образования провело проверку.

Так, данные артефакты были возвращены и переданы в школьный музей. Работнику, который выставил стенды, вынесено дисциплинарное взыскание.