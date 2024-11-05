Президент РФ Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ.

С такой инициативой он выступил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам (русскому языку и языкам народов России - прим. ТАСС) единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что следует учитывать особенности восприятия нынешней молодежи и возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать с 2025 года. Путин напомнил, что решение о создании этой крайне востребованной базы данных было продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах и правилах современного русского литературного языка.