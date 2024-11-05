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Путин поручил подумать над качественным изданием детской литературы

Воспитание и овладение языком происходит еще в детском возрасте, поэтому необходимо уделить особое внимание качественному изданию детских книг.

Путин поручил подумать над качественным изданием детской литературы
© ТАСС

На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Познание языка, воспитание культуры речи начинаются еще с дошкольного возраста - дома, в семье. И огромную роль здесь играет детская книга, - отметил президент. - Давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить домашние библиотеки доброй умной и качественно изданной детской литературой".

По словам главы государства, значение детской книги "для полноценного развития личности просто неоценимо".

"Уважение к книге, стремление с малых лет приобщить ребенка к чтению - в наших традициях", - подчеркнул Путин.

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