Путин поручил подумать над качественным изданием детской литературы

Воспитание и овладение языком происходит еще в детском возрасте, поэтому необходимо уделить особое внимание качественному изданию детских книг.

На это указал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Познание языка, воспитание культуры речи начинаются еще с дошкольного возраста - дома, в семье. И огромную роль здесь играет детская книга, - отметил президент. - Давайте вместе подумаем, как помочь родителям, бабушкам, дедушкам наполнить домашние библиотеки доброй умной и качественно изданной детской литературой".

По словам главы государства, значение детской книги "для полноценного развития личности просто неоценимо".