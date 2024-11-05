В Воронежский зоопарк передали краснокнижного амурского тигра

Амурский тигр передан из Хабаровского края в Воронежский зоопарк, в связи с невозможностью выпустить его в естественную среду обитания.

Об этом сообщила пресс-служба Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

"Сотрудники управления проконтролировали передачу амурского тигра в АУ ВО "Воронежский зоопарк им. А. С. Попова" в связи невозможностью выпуска в естественную среду обитания. Передача состоялась по решению Комиссии Росприроднадзора с учетом рекомендации Союза зоопарков и аквариумов России", - говорится в сообщении.

Тигру примерно 3-4 года, по разрешению Росприроднадзора его изъяли в Хабаровском крае. В Воронежском зоопарке сообщили, что в настоящее время животное находится на карантине, проходит адаптацию. В зоопарке уже проживают два амурских тигра.

Воронежский зоопарк представляет собой музей живой природы и располагает официальным статусом государственного некоммерческого природоохранного научно-просветительского учреждения в сфере экологии. С 2016 года зоопарк является членом ЕАРАЗА, под руководством которой участвует в Международной программе по сохранению амурского тигра. С 2018 года член СОЗАР, участник рабочей программы НИР "Разработка методик содержания и разведения в культуре редких видов беспозвоночных животных". Участник создания Красной книги Воронежской области.