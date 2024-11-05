Обнимающая дерево тигрица попала на обложку книги престижного фотоконкурса

Снимок амурской тигрицы из национального парка Приморья украсил обложку книги, выпущенной к 60-летию одного из самых престижных конкурсов фотографии дикой природы - Wildlife Photographer of the Year.

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Как сообщили в нацпарке "Земля леопарда", автор фото - Сергей Горшков. В 2020 году с этим снимком он получил титул "Фотограф года в дикой природе" и стал обладателем гран-при конкурса.

На победном кадре изображен редчайший момент - тигрица T 41F нежно обнимает вековую пихту. В учреждении также отметили, что Россия впервые завоевала первое место в этой номинации.