Обнимающая дерево тигрица попала на обложку книги престижного фотоконкурса
Снимок амурской тигрицы из национального парка Приморья украсил обложку книги, выпущенной к 60-летию одного из самых престижных конкурсов фотографии дикой природы - Wildlife Photographer of the Year.
Как сообщили в нацпарке "Земля леопарда", автор фото - Сергей Горшков. В 2020 году с этим снимком он получил титул "Фотограф года в дикой природе" и стал обладателем гран-при конкурса.
На победном кадре изображен редчайший момент - тигрица T 41F нежно обнимает вековую пихту. В учреждении также отметили, что Россия впервые завоевала первое место в этой номинации.
"Я был глубоко тронут, когда узнал, что мое фото выбрали для обложки такой значимой книги. Это большая честь для меня и признание важности природоохранной работы в России, которая привлекает внимание всего мира", - подчеркнул Сергей Горшков.