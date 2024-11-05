Депутат ответил на недовольство Цискаридзе дорогими билетами в театр

У многодетных семей, пенсионеров и участков СВО должны быть льготы на билеты в театры, заявил NEWS.ru депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, сейчас у многих нет финансовой возможности посещать культурные учреждения.

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К сожалению, для многих категорий граждан посещение театра становится роскошью, недоступной по финансовым причинам. <…> Многодетные семьи сегодня сталкиваются с огромными финансовыми тратами, из-за чего досуг остается на последнем месте. Льготы на билеты в театр для такой категории граждан — инвестиция в будущее поколение. <…> Пенсионеры — еще одна группа, заслуживающая справедливого доступа к театральному искусству, — подчеркнул Иванов.

По мнению председателя движения «Россия Православная», особое внимание стоит уделить участникам спецоперации. Они должны почувствовать поддержку не только в виде медицинской помощи или субсидий на жилье, но и в возможности культурного отдыха.

Для театров стоит разработать систему «льготных спектаклей» или «льготных дней», когда определенные категории граждан смогут приобретать билеты по сниженным ценам или вообще бесплатно, — заключил Иванов.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на спектакли в главные театры страны. По его мнению, они не должны стоить как месячный оклад гражданина. Цискаридзе напомнил, что театры являются бюджетными учреждениями, которые содержатся за счет налогов населения, и поэтому они должны быть доступными для каждого.