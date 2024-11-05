Умерла солистка филиала Мариинского театра Мария Ринчинова

Солистка оперного театра филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании Мария Ринчинова умерла 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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— Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком, — говорится в сообщении на сайте.

Коллеги артистки выразили свои соболезнования ее семье и друзьям.

Мария Ринчинова присоединилась к оперной труппе филиала Мариинского театра в прошлом году. Она смогла выступить в таких постановках, как «Евгений Онегин», «Снежная королева» и «Зори здесь тихие».

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Артитска завершила обучение в Музыкальном колледже имени П.И. Чайковского в Улан-Удэ. Позже она поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных в столице. Также Ринчинова была солисткой в оперной труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета.