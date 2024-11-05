Со вторника, 5 ноября, по пятницу, 8 ноября, в России началась короткая рабочая неделя.

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В связи с празднованием Дня народного единства рабочая неделя началась на один день позже. В то же время выходная суббота, 2 ноября, была перенесена на 30 апреля 2025 года, поэтому россияне отдыхали только два дня.

Последняя неделя октября стала шестидневной из-за переноса выходных, короткий рабочий день начался в России в субботу, 2 ноября. Выходной день был перенесен с субботы на 30 апреля, благодаря чему с 28 апреля по 1 мая 2025 года будут непрерывные выходные. Воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября 2024 года соответственно, также стали выходными.

Правительство России утвердило график выходных дней для всей страны на 2025 год. Из 365 календарных дней россиян ждет 118 выходных или праздничных дней, остальные 247 придутся на рабочие. Как в России будут отдыхать в 2025 году и в какие месяцы будет наиболее выгодно брать отпуск — в материале «Вечерней Москвы».

«Вечерняя Москва» узнала, где любят проводить зимние праздники россияне и сколько стоят путевки при раннем бронировании.