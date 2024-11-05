В Госдуме высказались о росте числа выдач разрешений на работу мигрантам в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала статистику Министерства внутренних дел (МВД) России о росте числа выдач разрешений на работу мигрантов за первые девять месяцев 2024 года. Своим мнением депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

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Ранее из данных МВД стало известно, что за первые девять месяцев текущего года в России выдано 120,2 тысячи разрешений на работу для мигрантов, что на 41 процент больше, чем годом ранее. При этом резкий рост сопровождается сокращением количества выдач патентов с 1,7 миллиона (на прошлый сентябрь) до 1,6 миллиона. Разница между двумя формами в том, что разрешение на работу требуется для граждан стран, у которых с Россией установлен визовый режим, а патент — для стран с безвизовым режимом.

«По результатам проверки, проведенной рабочей группой Госдумы под руководством Ирины Яровой, было выявлено значительное количество нарушений, связанных с нелегальной миграцией. В большинстве своем то, что представляет для нас большую опасность, — это именно нелегальная миграция, в основе которой лежит коррупция. Зачастую те чиновники, которые должны были оградить Россию от нелегальной миграции, на деле возглавили коммерческую нелегальную миграцию, когда по поддельным документам в нашу страну заезжало много мигрантов, которые даже не сдавали экзамен по русскому языку», — объяснила парламентарий.

При этом она подчеркнула, что в России на законодательном уровне разрабатывается ряд мер, которые ограничат возможности нелегальной миграции и введут жесткие санкции за организацию подобной деятельности.

Все разрешения, которые в дальнейшем будут выдаваться, будут максимально прозрачными, открытыми и действительно необходимыми. (...) Если действительно мигрант сдал экзамен по русскому языку, разделяет наши культурные ценности, почему не разрешить ему работу, если Россия действительно нуждается в нем?

1 ноября сообщалось, что МВД наблюдает существенный рост нелегальных мигрантов — на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, до более чем 740 тысяч человек. При этом число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.