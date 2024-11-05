Умерла старейшая лошадь в России

Лошадь по кличке Чайка умерла на Сахалине в 50-летнем возрасте, она была самой старой представительницей семейства в России. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила пресс-служба островного конноспортивного клуба «Золотой мустанг».

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— Погибла самая старая лошадь России, всеми любимая красавица Чайка. Ее уход оставил глубокую рану в сердцах тех, кто имел честь соприкасаться с этой удивительной душой. Чайка пришла в нашу жизнь в возрасте 33 лет, когда мы выкупили ее с бойни, и за эти 17 лет она смогла превратить каждый момент в волшебство, — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

В Перми ушел из жизни один из самых знаменитых котов планеты — Крошик. Его пытались спасти лучшие ветеринарные врачи и реабилитологи, за него переживали сотрудники и волонтеры приюта «Матроскин», а также несколько тысяч неравнодушных людей. Крошик умер в ночь с субботы на воскресенье. За несколько дней до этого ему резко стало плохо, кота оперативно доставили в ветклинику. Он задыхался, его поместили в кислородную камеру. Состояние кота ухудшалось, он попал в реанимацию, но спасти его так и не удалось.

У берегов Норвегии умер кит-белуха по имени Хвалдимир, который ранее привлек внимание из-за подозрений в шпионской деятельности на Россию. Основатель фонда, занимающегося защитой белух, Себастьян Странд отметил, что причина смерти кита пока остается неизвестной.