В РФ предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям

Президент ассоциации предпринимателей «АВАНТИ» Рахман Янсуков предложил ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет.

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Свое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

— В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию «АВАНТИ» с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки, — сказано в письме.

В документе также указали, что в интернете активно функционирует более 10 тысяч сайтов, связанных с террористической деятельностью. В ответ на эту проблему ассоциация рекомендовала ввести запрет на использование социальных сетей для несовершеннолетних до 14 лет.

Для реализации этой инициативы, представители организации предложили сделать обязательным процесс регистрации пользователей на платформах через предоставление фотографии паспорта, передают «Известия».

Во Всемирной организации здравоохранения также призвали по аналогии борьбы с курением ввести ограничения на использование смартфонов среди детей.