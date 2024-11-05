В России зафиксировали самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) в сентябре была зафиксирована в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

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Уровень безработицы в РФ четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%.

Безработица в России в июле сохранилась на историческом минимуме

Такой же показатель безработицы в Японии, где за третий квартал безработица уменьшилась на 0,1 процентного пункта. В Южной Корее безработица уменьшилась с 2,8 до 2,5%. В Мексике доля безработных увеличилась с июньских 2,8 до 2,9% в сентябре.

В остальных странах G20 безработица составляет более 3%. Безработица в большинстве крупнейших экономик осталась неизменной либо незначительно сокращалась. В Индии зафиксировано существенное улучшение на рынке труда — уровень безработицы сократился с 9,2 до 7,8%. В Италии безработица за квартал уменьшилась на 0,7 процентного пункта и составила лишь 6,1%.

В некоторых странах безработица незначительно увеличилась — во Франции, в Китае, Мексике и Канаде показатель вырос на 0,1 процентного пункта.

В конце октября сообщалось, что уровень безработицы в Германии в октябре достиг 6,1%. Это максимальный показатель с февраля 2021 года.

Ранее Путин оценил ситуацию с безработицей в России.