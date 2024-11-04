Цискаридзе раскритиковал ценовую политику российских театров

Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе, Народный артист России Николай Цискаридзе, сказал, что цена на билет в театр, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Цискаридзе сделал во время лекции, которую прочел в рамках просветительского марафона «Знание. Первые». Народный артист России отметил, что, по его мнению, из-за ценовой политики сегодня театры могут посещать только состоятельные люди. Он рассказал, что, когда был артистом Большого театра, зал всегда был полон.

«Сейчас, когда я прихожу и вижу, что рядами пусто, мне очень грустно. Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — посетовал на сложившуюся ситуацию Цискаридзе.

Он также напомнил, что главные театры страны содержаться за счет бюджета, а потому должны быть доступны для простых зрителей. Артист, в частности, заявил, что Большой театр получает от государства около пяти миллиардов рублей.

«Это не маленькие деньги совсем. Я считаю, что должна быть отдельная программа по посещению для тех, кто хочет», — подытожил он.

Ранее Цискаридзе высказался об отмене концертов российских артистов за границей. По его мнению, это временное явление.