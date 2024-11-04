В Кейптауне скончался актер и каскадер Артур Березин

Известный российский актер и каскадер Артур Березин умер в Кейптауне на 69-м году жизни, рассказал его знакомый Алексей Жданов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По его словам, актер уехал в ЮАР на съемки в июне 2023 года. Проект оказался неудачным.

Затем, пояснил Жданов, Березин вышел на связь и попросил составить для него программу для открытия школы самозащиты, но через некоторое время отказался от этой идеи. Последнее сообщение от актера поступило в апреле этого года.

Позже стало известно, что Березин тяжело заболел, был госпитализирован в одну из больниц Кейптауна, где и скончался в конце октября.

«Южную Африку Артур считал своим вторым домом и там будет похоронен», — рассказал друг актера Стас Балакин.

Артур Березин родился 25 сентября 1956 года в Сахалинской области. Свой творческий путь он начинал в цирковой самодеятельности.

В его активе — участие в фильмах «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток», «Фанат», «Киборг-полицейский», «Быстрый курок», сериале «Анна Каренина».