Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает 360.ru.

Отмечается, что об этом он сказал на симпозиуме «Создавая будущее».

«Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей... Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами», — заявил Эрнст.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, как школьники и их родители относятся к запрету на использование мобильных телефонов во время уроков. Результаты исследования компании MAXIMUM Education есть в распоряжении RT.