Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала обязанностью богатых людей помогать тем, кто сейчас находится в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналистка высказалась по ряду вопросов, связанных с СВО, во время выступления на сессии в рамках марафона «Знание. Первые» в Сочи.

«Я бы хотела в очередной раз обратиться к обеспеченным, богатым людям — это ваша безусловная обязанность. Это внутренний должен быть закон сейчас, пока идут боевые действия, — помогать», — подчеркнула Симоньян.

Главред RT отметила, что следует помогать людям, подразделениям, фронту в целом. Она добавила, что готова предоставить информацию, каким конкретно частям требуется помощь и в каких объемах.

По ее словам, помощь нужна не только участникам СВО, но и жителям Курской, Белгородской, Херсонской областей, Запорожья, Донбасса.

Симоньян подчеркнула, что у многих военных, побывавших на фронте, у гражданских лиц, задействованных в восстановлении новых регионов, возникает диссонанс при возвращении домой.

«Посмотрите, на Патриках — красиво одетые, шикарные тачки и все остальное. Понятно, что это не может не вызвать, мягко говоря, недоумения у тех людей, которые вернулись [из зоны СВО]», — отметила главред.

Боевые действия ведутся для сохранения мира, а задача общества — вовлекаться и помогать тем, кто сейчас находится на передовой, резюмировала Симоньян.