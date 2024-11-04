В МЧС предупредили об опасном повышении уровня воды в Азовском море

В Таганрогском заливе Азовского моря ожидается сильный ветер, возможен ветровой нагон, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю на официальном сайте ведомства.

В ближайшие часы и до конца суток 4, ночью и утром 5 ноября на побережье Таганрогского залива и северо-восточной части Азовского моря от дельты реки Дон до Приморско-Ахтарска включительно ожидается ветровой нагон, уточнили в МЧС.

На фоне этого в ведомстве порекомендовали принять личные меры самозащиты: плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами.

Кроме того, в МЧС посоветовали убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы.

Ухудшение погодных условий ожидается также в Сочи, пояснили в ведомстве. В частности, возможны сильные дожди, ливни с грозами, снежная крупа, в предгорьях и низких горах ожидается сильный мокрый снег.