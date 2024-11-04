Названы причина и обстоятельства смерти актера Артура Березина

Стали известны причина и обстоятельства смерти Артура Березина, советского российского и голливудского актера кино и ТВ, артиста цирка, каскадера и мастера боевых искусств.

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68-летний Березин скончался утром 29 октября в одном из госпиталей Кейптауна после продолжительной болезни, характер которой не раскрыт. Об этом сообщил друг артиста на его аккаунте в соцсети.

Отмечено, что, с согласия родных, Березин будет похоронен в Южной Африке, "которую считал своим вторым домом".

Березин родился 25 сентября 1956 года в селе Яблочное, это Сахалинская область. Творческий путь начинал на арене: с 1977-го - артист "Союзгосцирка". В 1980-х стал одним из основателей московского конного театра "Каскадер". С 1991-го долгое время жил и работал в ЮАР. С 2016 года - член Гильдии каскадеров Союза кинематографистов РФ.

Как актер и каскадер снимался с 1981-го: "Не бойся, я с тобой", "Курьер на Восток", линейка "Киборг-полицейский", "Оружейный барон", "Троя", третий "Звездный десант", "Код доступа "Кейптаун", "Анна Каренина" Шахназарова, "Безумный Макс: Дорога ярости", ретро-детектив "Призвание", вышедший в 2023 году, другие проекты.

В последние годы жизни артист работал в Севастополе, возглавляя в Крыму каскадерскую школу.