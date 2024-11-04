Во «ВкусВилле» ответили на жалобы покупателей из-за инородных предметов в продуктах

«ВкусВилл» уделяет особое внимание жалобам клиентов на посторонние предметы, найденные в продуктах, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сети. Так в компании прокомментировали публикацию Telegram-канала «Осторожно, новости» о том, что клиенты находили в продуктах фрагменты металла: скобы степлера, стружку и фрагмент иглы.

© Телеграм-канал «Осторожно, новости»

«Такие серьезные вопросы к качеству продуктов — это единичные случаи. Каждому подобному обращению уделяется особое внимание. Информация об опасных посторонних предметах в продуктах сразу передается в отдельную команду, которая занимается отработкой подобных ситуаций, а также технологу и производителю. В зависимости от того, какой была находка, мы можем попросить покупателя вернуть опасный предмет в любой наш магазин или передать нашему курьеру, либо ограничиваемся фотографией — это нужно для того, чтобы провести расследование на производстве и устранить причину попадания постороннего предмета в продукт. Если по одному продукту было несколько обращений, то вся партия снимается с полок, а сотрудничество с поставщиком приостанавливается на время проведения расследования», — сказали в сети.

В пресс-службе отметили, что сообщают покупателям о результатах проверок, но не до всех удается дозвониться.

«Результатами проверок мы открыто делимся с покупателем: звоним и рассказываем об итогах и принятых мерах. Дозвониться, однако, получается не всегда, поэтому итоги обращения узнают не все обратившиеся покупатели», — пояснили во «ВкусВилл».

В компании добавили, что изъяли партию воды, на которую журналистам «Осторожно, новости» пожаловался покупатель Аким.

«У воды, на которую пожаловался покупатель Аким, действительно была проблема с бутылками и крышкой. Мы получали жалобы на бракованную партию и отреагировали на них: сейчас этот товар выведен из ассортимента, а остатки снимаются с полок магазинов — на это требуется чуть больше времени», — заключили в сети.

4 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что одна из клиенток «ВкусВилл» нашла в варениках фрагмент скобы степлера. По данным канала, компания принесла извинения за этот случай и начислила ей стоимость продуктов бонусами. Еще один покупатель нашел в кесадилье фрагмент иглы, ему также вернули деньги.

Другая покупательница обнаружила в крем-супе металлическую стружку. Однако, по данным канала, ей не выплатили компенсацию за этот инцидент.

Еще один клиент, заказавший в сентябре воду из «ВкусВилл», пожаловался на качество бутылок и запах воды. По его словам, сами бутылки привезли мокрыми, а чуть позже на крышке был обнаружен брак.