Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с вирусом Коксаки в школах
Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в СМИ появилась публикации о том, что массово фиксируются жалобы на вирус Коксаки в российских детских учреждениях в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае.
«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах», — пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре разъяснили, что фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов.
Кроме того, в ведомстве назвали симптомы вируса Коксаки. Среди них выделяются лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, боли в животе.
Вирус Коксаки добрался до Москвы и Подмосковья
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, отметили в пресс-службе.