Мощный снегопад оставил без света 19 тысяч жителей российского региона

18,6 тысяч жителей Новгородской области остались без электроснабжения в ночь на 4 ноября, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Причиной отключения света стала ненастная погода: ветер до 14 м/с, снег и дождь.

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Наибольшее количество отключений зафиксировано в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском, Демянском районах, — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в регионе отключено 87 ЛЭП 6-10 кВ, 925 ТП, 534 н.п., 8,9 МВт. Ликвидацией последствий занимаются 50 бригад Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» и подрядных организаций. Также на помощь энергетикам из Архангельска и Вологды выдвинулись 10 бригад. В ведомстве также отметили, что ситуация находится на контроле правительства Новгородской области.