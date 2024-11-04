Клиенты «ВкусВилла» пожаловались на куски металла в продуктах

Клиенты торговой сети «ВкусВилл» сообщили о наличии металлических предметов в продуктах, включая скобы от степлеров, металлическую стружку и даже часть иглы. Об этом в понедельник, 4 ноября, написал Telegram-канал «Осторожно.Новости».

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Одна из покупательниц поделилась, что в мае обнаружила фрагмент скобы в варениках. Служба поддержки принесла свои извинения, начислила стоимость продукта в виде бонусов и пообещала провести проверку.

Еще одна клиентка нашла металлическую стружку в крем-супе. Ей отказали в возврате средств, так как заказ был сделан через доставку. Девушке предложили привезти упаковку супа в магазин для начала расследования. По итогам проверки выяснили, что один из работников использовал металлическую щетку, из которой мог выпасть этот фрагмент.

Кроме того, один из клиентов наткнулся на кусок иглы в кесадилье. Магазин извинился и перевел средства за товар, передает Telegram-канал.

Покупатели пожаловались на отравление зефиром на мальтите. Среди пострадавших десятки человек. Сообщалось, что этот зефир делали на том же заводе, что и зефир из «ВкусВилла», в результате употребления которого отравились сотни человек.