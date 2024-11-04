США ведут крупномасштабную охоту за россиянами, используя надуманные предлоги. Поэтому нужно 10 раз подумать, чем выезжать в страны Запада и НАТО. Об этом заявил российский летчик, правозащитник, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко, передает ТАСС.

«Сейчас ко мне поступают очень много обращений как от граждан Российской Федерации, так и от наших соотечественников, против которых США продолжают вести крупномасштабную охоту по выдуманным обвинениям», — сказал Ярошенко.

В пример он привел случай, когда соотечественник, работающий на российскую компанию, поехал в Париж, и по запросу США был арестован. Сейчас он ждет экстрадиции, и ему «грозят очень большие сроки».

Таких примеров немало, отметил летчик. Американцы быстро выдвигают обвинения по любому поводу. В частности, подвергаются гонению наши граждане и сограждане, работающие на логистические компании. Под угрозой россияне в странах Запада и НАТО.

«Поэтому, как говорил наш министр иностранных дел: нужно 10 раз подумать, чем выезжать в страны западного мира», — резюмировал Ярошенко.

В США Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Летчик вернулся в Россию весной 2022 года, после обмена на наемника-американца Тревора Рида.