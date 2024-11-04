Глава РПЦ высказался о смертной казни

Священное Писание и православная церковь никогда не осуждали смертную казнь, если та «осуществлялась по закону», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев». Однако он подчеркнул, что казнь вместе с тем нигде и не приветствовалась. Этим вопросом, по словам главы РПЦ, должны заниматься «те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания». Ответы патриарха на вопросы распространила его пресс-служба в соцсети «Вконтакте».

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Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера, — подчеркнул патриарх.

Глава РПЦ назвал идеальным вариантом, если бы люди вообще не совершали преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. При этом церковь, по его словам никогда не настаивала на отмене этого наказания.

Ранее в Китае вынесли смертный приговор женщине, похитившей и продавшей 17 детей. Изначально ей вменяли 11 эпизодов, но в ходе повторного рассмотрения вскрылись новые случаи. Суд установил, что женщина действовала в паре с мужчиной, который впоследствии умер.