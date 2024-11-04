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Глава РПЦ: церковь не осуждает смертную казнь, но и не приветствует ее

Смертная казнь не осуждается в Священном Писании, и православная церковь никогда ее не осуждала, "если смертная казнь осуществлялась по закону", в то же время "нигде она смертную казнь и не приветствовала", вообще же данным вопросом должны заниматься "те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы "Время героев".

Глава РПЦ: церковь не осуждает смертную казнь
© ТАСС

Встреча прошла в Патриаршем зале Трапезных палат храма Христа Спасителя без участия СМИ, ответы предстоятеля Русской церкви на вопросы собравшихся позднее распространила пресс-служба патриарха.

"Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь. Конечно, убийство человека в наказание за его преступления - это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. Но Церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание", - сказал патриарх, отвечая на вопрос о необходимости смертной казни в России.

По его словам, основанием для такой позиции являются слова из Нового завета: "Измите злаго от вас самех" ("извергните развращенного из среды вас", 1 Кор. 5:13).

"То есть, если есть человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "измите злаго от вас самех" <…> Еще раз хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Говоря о введенном в России моратории на смертную казнь, патриарх заметил, что приветствует его введение в прежние годы, при этом он добавил, что "надо наблюдать, как этот мораторий повлияет на уровень преступности" в стране. Если преступность пойдет вниз, то, по словам патриарха, "и слава Богу, и не надо применять смертную казнь".

"Сама по себе смертная казнь словом Божиим не осуждается, но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием, которое не соответствует в целом ряде случаев преступлению, и если само осуществление смертной казни плохо влияет на общественную нравственность. <…> Невозможно дать какую-то общую рекомендацию, но, конечно, было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни. Однако пускай этим занимаются те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания", - заключил патриарх.

Дискуссии о моратории

Мораторий на смертную казнь был установлен в России в 1996 году в связи с вступлением в Совет Европы. РФ вышла из этой организации в марте 2022 года, указав, что государства НАТО и Евросоюза последовательно "превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура".

В июне 2024 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Он отметил, что такую меру нужно применять в некоторых случаях, и в качестве примера привел теракт в "Крокус сити холле".

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявил на ПМЮФ, что "мораторий на смертную казнь в России незыблем" и недопустимость возобновления ее в России - твердый предел для изменений нынешней правовой системы страны. По мнению Зорькина, законодательное регулирование в стране может меняться по многим вопросам, но по вопросу смертной казни оно меняться не должно.

Общество
Патриарх Кирилл
Валерий Зорькин
Александр Бастрыкин
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