Жители Курской области рассказали военным следователям, что одну из групп курян, , спасавшихся бегством от боевиков ВСУ, спас тот же мужчина, который в августе отвез в больницу военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом пишет РБК.

Куряне пояснили, что группа, перед тем, как встретилась с волонтером, была вынуждена перейти реку. Затем люди легли на землю, с тем, чтобы их не обнаружили дроны. На земле были муравейники.

«На глазах у них [родственников] соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные. И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил», — рассказала одна из свидетельниц.

Напомним, что Поддубный был ранен 7 августа при атаке беспилотника. По словам спасшего его мужчины, он заметил военкора, когда пытался заехать в курский город Суджу.