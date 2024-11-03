Крупнейший снежный циклон накроет половину России. Сегодня и завтра снег будет идти в центральной части страны. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов, сообщает Mash.

Синоптик рассказал, что утренний снег в Москве стал только началом. Снежно будет во всей Центральной России в течение дня. При этом осадки будут неинтенсивными, но долгими.

За сутки циклон пройдёт от Санкт-Петербурга до Волгограда и Саратова, постепенно уходя в сторону Поволжья.

Синоптик добавил, что такая же погода будет и завтра, 4 ноября. Все придет в норму всё лишь в среду. В Поволжье будет небольшой снег, в ЦФО станет теплее.

Ранее синоптик Вильфанд спрогнозировал значительное повышение температуры на европейской территории России после 7 ноября.