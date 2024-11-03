Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября — с 5 по 8 число, она будет короткой благодаря празднованию Дня народного единства, пишет РИА Новости.

Журналисты напомнили, что понедельник, 4 ноября, стал выходным из-за праздника, а предшествующую субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем.

Выходной с этой даты перенесли на 30 апреля этого года. В связи с этим, начало рабочей недели переместилось на вторник.

День народного единства — государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России — впервые отметили 4 ноября 2005 года.