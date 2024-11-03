Жительница Суджи рассказала о вторжении ВСУ в город

Жителям города Суджи Курской области приходилось прятаться от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвалах многоквартирных домов и молиться. Об этом рассказала РИА Новости эвакуированная горожанка на условиях анонимности.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

«Читали "Отче наш" и видели дроны, как летели, горели уже машины, валялись уже трупы на дороге», — описала она эмоциональное состояние жителей Суджи после вторжения ВСУ.

По словам жительницы Суджи, многим горожанам пришлось спуститься в подвал, где спасавшиеся лежали друг на друге. В укрытии они слышали, как по городу наносились удары, часть из которых попадали рядом во дворы. Прятаться от бомбежек нужно было около четырех часов.

Ранее стало известно, что в России осудят двух военнослужащих ВСУ. Они стреляли в мирных жителей и мародерствовали на территории Курской области.