Блогер рассказал, как кормят в российских колониях

Петербургский урбекс-блогер Андрей Пыж, месяц назад освободившийся из колонии ИК-5 «Металлострой», рассказал «Газете.Ru», чем питался три года в заключении. По словам мужчины, всю еду в колонии готовили заключенные — многие воровали или накладывали себе лишние порции. Что оставалось – ели остальные.

«Кормят там, естественно, отвратно. Я ласково эту пищу шротом называл, потому что это что-то типа курочки, которая шла, сгинула, ее подобрали и из нее что-то сделали. Все обслуживают зеки, сотрудников очень мало. И, естественно, зеки следят за котлом, за столовой. Сверху есть надзор в виде какого-нибудь одного сотрудника специально обученного, но в целом готовят еду те же самые зеки. Понятно, что там все воруют, где-то кто-то себе больше накладывает. Ну а что остается, то и едим. Поэтому я себе сделал определенный список на передачи. Затаскивал то же самое мясо, потому конкретно мяса там очень сильно не хватает. Именно животного белка», — рассказал блогер.

Раз в месяц заключенным разрешалось посещать магазин на территории колонии, но продуктов там было очень мало.

«Там есть магазин, раз в месяц его посещаешь, но там часто всего не бывает. Молоко там ультрапастеризованное. А нормальная молочка, типа йогурта и всего остального — нельзя. Вдруг испортится, вы отравитесь. А может по какой-то другой причине — слишком вкусно, вам не положено. По вторникам и субботам нам выдавали по одному вареному яйцу на завтрак, но иногда этих яиц не было, потому что, видимо, в стране были проблемы с яйцами. Различные каши переваренные», — отметил он.

Пыж объяснил, что те заключенные, которые питаются только тюремной едой, голодают и быстро худеют. Между приемами пищи большие перерывы, поэтому многие, нарушая правила, берут с собой сухари или другую еду, когда идут на работу.

«Там задача — набить желудок, а калории восполнить хлебом. Поэтому когда питаешься чисто тем, что дают, худеешь изрядно. Особенно, если у тебя работа тяжелая физическая. С ранним выводом, допустим, мы могли в половину седьмого позавтракать, а обед уже в два часа дня. Просто уже у тебя режет в животе. Понятно, что с собой какой сухарик возьмешь или еще что-то, но вынос продуктов на промышленную зону запрещен. Приходилось в какие-то обходы делать, проносить где-нибудь в носке эти сухарики, чтобы просто немножко обеспечить себя калориями в эти длинные бесконечные интервалы между приемами пищи», — заключил он.

Блогер-диггер Андрей Пыж, автор канала UrbanTurizm, освободился из колонии 30 сентября. Он отбывал срок по делу о незаконном получении и распространении гостайны.

В октябре 2021 года блогера признали виновным в получении данных о засекреченных объектах, содержащих государственную тайну. Как писал Telegram-канал Baza, речь шла о московском «Метро-2». Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, ему удалось выйти по УДО.