В Находке открыли памятник Сталину

В городе Находке Приморского края установили памятник Иосифу Сталину. Как сообщают «Вести Приморье», его открытие связали с предстоящей 80-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

По данным ГТРК «Владивосток», монумент установили по инициативе регионального отделения КПРФ, которую поддержали многие местные жители. «На мероприятие пришли десятки человек, в основном это люди старшего поколения», — говорится в материале.

Изготовил бюст Сталина скульптор из Владивостока Илья Топчий. Он автор памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, установленного во Владивостоке.

В октябре о намерении установить памятник вождю народов в Вологде сообщил губернатор Георгий Филимонов. Монумент планируют открыть на территории дома-музея «Вологодская ссылка», где Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912 года. Такое решение Филимонов объяснил запросом «со стороны общественности». Он подчеркнул, что нужно чтить «великие достижения», несмотря на «неоднозначную интерпретацию роли личности» Сталина. Также, по его словам, в планах установить памятник Ивану Грозному.