Посольство РФ в Анталье сделало заявление о вирусе в регионе

Генконсульство России в Анталье заявило, что ситуация с вирусной инфекцией в регионе находится под контролем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Накануне в СМИ появились публикации о вспышке «мощного вируса» в Белеке. Журналисты рассказали, что десятки местных жителей обратились в больницы.

Дипломаты уточнили, что массовой вспышки заболеваемости не наблюдается Они добавили, что власти туристического региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.