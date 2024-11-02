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Посольство России в Анталье: ситуацию с вирусной инфекцией контролируют

Генконсульство России в Анталье заявило, что ситуация с вирусной инфекцией в регионе находится под контролем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Посольство РФ в Анталье сделало заявление о вирусе в регионе
© РИА Новости

Накануне в СМИ появились публикации о вспышке «мощного вируса» в Белеке. Журналисты рассказали, что десятки местных жителей обратились в больницы.

Дипломаты уточнили, что массовой вспышки заболеваемости не наблюдается Они добавили, что власти туристического региона принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

«Генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования», — пообещали в дипмиссии.