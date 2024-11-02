Белорусский поэт и композитор Олег Жуков умер на 88-м году жизни

В Минске в возрасте 87 лет скончался Олег Жуков — поэт и композитор, написавший более трехсот песен для советских и российских исполнителей. Его песни исполняли Лев Лещенко, Игорь Николаев, Юрий Антонов и другие артисты. Причина смерти не разглашается.

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Самым известным хитом Жукова считают песню «Люди встречаются», впервые исполненную ВИА «Веселые ребята». Впоследствии она перекочевала в репертуар коллектива «Поющие гитары», в состав которого вошел Юрий Антонов. Текст композиции был написан на музыку из песни «Черный поезд», исполнявшейся венгерским певцом Яношем Коошем.

О смерти Жукова сообщает информ-агентство БЕЛТА.

Ранее в этом году стало известно о кончине певца Вячеслава Добрынина.