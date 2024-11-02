«Сюрреализм»: бывший представитель Дурова о претензиях Болгар

Бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин назвал стратегию матери детей Дурова Ирины Болгар «сюрреализмом» и предположил, что она не добьется успехов в разбирательствах с основателем Telegram. Об этом Лобушкин написал в своем Telegram-канале.

По мнению Лобушкина, Болгар считает материнство чем-то «вроде бизнеса, где главная цель - извлечение выгоды из алиментов». Бывший пресс-секретарь Дурова считает, что у нее уже давно был разработан план, поэтому она «без колебаний обеспечила себе статус единственного опекуна, чтобы приумножить размер потенциальных алиментов».

«Она отстраняет детей от отца и собирается судиться с ним, как будто это не его дети, а просто актив, из которого можно извлечь выгоду», - заявил Лобушкин.

По его мнению, Дуров не станет просто наблюдать за ситуацией и будет бороться за свои права. Лобушкин отметил, что некоторые козыри Болгар «не сработали».

«Есть ощущение, что Ирина уже добралась до угла, из которого сложно маневрировать - козыри в виде публикации личных фото не сработали, и, кажется, развитие ситуации не сулит ей успехов в этом стартапе», - заключил Лобушкин.

Ранее Болгар заявляла, что Дуров лишил их общих детей финансовой поддержки. Лобушкин сообщал со ссылкой на нынешних представителей Дурова, что в 2019 году основатель Telegram по обоюдной договоренности перевел Болгар единоразовую выплату в семь миллионов долларов. Этих денег должно было хватить до достижения детьми 23 лет (по десять тысяч долларов на ребенка в месяц). Представители Дурова подчеркивали, что именно столько он тратит на остальных своих детей.

Ирина Болгар провозгласила себя создателем стиля Дурова

Болгар заявляла, что никакого соглашения об уплате алиментов никогда не существовало. Она настаивает, что они с Дуровым были семьей в течение десяти лет и фактические расходы за этот период «были несопоставимо выше». Она подчеркнула, что у нее есть «все доказательства», включая часть счетов-фактур. Болгар подчеркивала, что с начала 2023 года она тратит остаток своих сбережений на нужды детей.