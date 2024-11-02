В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот

Кот Барсик, прославившийся тем, что был официально принят на работу и получал зарплату, исчез в Перми. Его владелец пообещал награду за нахождение кота в размере 75 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot.

По словам хозяина животного Василия Кучумова, Барсик сбежал из его таунхауса в пермском микрорайоне Висим ночью 1 ноября. Кота не могут найти уже больше суток и предполагают, что он мог «отправиться за кошечкой и загулять».

«За поимку объявлена награда, за любое достоверное сообщение о местонахождении кота также обещают финансово отблагодарить», - отмечает канал.

Барсик прославился тем, что в 2016 году в качестве пиар-хода его официально трудоустроила одна из строительных компаний Перми. Кот получал оклад в размере 33 тысячи рублей, имел личного водителя и свое рабочее место. Потом Барсик стал директором магазина и кофейни, где оказывал платные услуги.

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