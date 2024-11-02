«Какое тебе дело?» Артемий Лебедев высмеял совет Павла Дурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял совет основателя Telegram Павла Дурова не пить спиртное. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в социальной сети "ВКонтакте". Дуров, отметил он, транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию.

"Какое тебе дело, кто что пьет? Ну нет, надо выйти и выступать как проповедник, рассказывать: "Алкоголь — это плохо", — говорит блогер.

Лебедев подчеркнул, что позитивно относится к употреблению алкоголя позитивно в случае соблюдения нескольких правил.

"Не надо начинать слишком рано, не надо пить слишком много. И нужно, самое главное, знать свою норму", - сказал он.

Накануне Павел Дуров призвал молодых людей отказаться от алкоголя и признался, что не пьет уже 20 лет. Он заявил, что спиртное "затуманивает разум" на несколько дней после употребления.